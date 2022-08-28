竹北市有200多座公園，市民關切的公園維護管理問題，也成為市長參選人爭取選民支持的議題，國民黨林為洲提出設置「公園專屬管理員」維護活絡公園，民進黨鄭朝方則要以城市美學形塑公園綠地。

「市場有管理員，公園也應該有專屬管理員！」林為洲指出，竹北市公園要做好維護管理，有必要設置專屬管理員，大型公園及3到5座小公園，均派1人負責管理，遇有設施損壞、違規違法情事，即可馬上通報處理。

林為洲並說，公園都有土木工程和植栽，市公所和廠商簽定的開口合約要重新訂定，若有欄桿、地磚或遊具設施損壞，以SOP分級管理，有危險馬上處理，景觀部分則可定期處理，才能提升公園管理維護的效率。

「更重要的是公園要經常辦活動！」林為洲舉目前AI公園、興隆公園及東興圳公園場域都很大，若逢假日都能舉辦花市和特色市集，協助銷售縣內農特產品，並有團體及在地創作表 演者做表演，更能活絡公園成為民眾最好的遊憩場所。

鄭朝方表示，市公所維護管理的公園綠地，尤其是農村社區土地重劃，有許多區塊到現在還是雜草叢生，不該放任不管，有待改善。

鄭朝方以歐洲經驗為例，綠地休憩空間不一定就等於高密度設施空間，如瑞典斯德哥爾摩和英國城鎮，在街廓間常有小區塊的綠廊道，行人使用頻率更高，簡單的休息座椅和綠蔭，就是非常好的喘息空間。

鄭朝方認為，這些綠地，小有小的美、小得巧，相信只要用心整理和規畫，這些破碎的公園綠地，也可以成為街廓與街廓間的行人綠廊道。

鄭朝方表示，城市的美學與設計，是他專注實踐的目標，為基礎公共建設整體做最美好的設計鋪陳，才能為城市定位，找出個性，創造更美好的竹北。