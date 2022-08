43歲女藝人李蒨蓉,17年前嫁給CEO老公李德立,婚後兩人誕下2名兒子,過著豪門貴婦生活,近期一家人到美國度假2個月,不時在社群發表當地見聞,近日她開心透露,18歲大兒子考到美國駕照,立刻讓他實際開上高速公路,儘管內心十分恐慌緊張,不過美國超守交通秩序,大嘆台灣停車用滑的。

李蒨蓉27日在FB發文表示,她的18歲大兒子兩次筆試、一次路考後,終於辛苦拿到美國的駕照,平時鮮少喝手搖飲的她,買了杯6美金的波霸奶茶慶祝,並補充說,在美國沒有珍珠奶茶的叫法,她也透露,在美國當地要很努力和不少外國朋友解釋,「Boba is from Taiwan not Thailand(波霸來自台灣而非泰國)」。

李蒨蓉為慶祝18歲大兒子考到美國駕照,開心買波霸奶茶慶祝。(圖/李蒨蓉 FB)

李蒨蓉透露,當地車速快到讓她手腳都會緊張出汗,更何況後來換兒子新手上路,她坐在後座更是心驚膽跳;不過她也肯定,由於美國地方大,不一定處處有交通號誌,但是美國車子必停看聽、也會互相禮讓,只要看見停車標誌完全停車,不像台灣都用滑的;尤其停在斑馬線前方,必和路人保持距離,因為行人的路權最大。

李蒨蓉FB也曬出沿途所見各式車款。(圖/李蒨蓉 FB)

貼文一出網友也紛紛留言:「如果在台灣隨便闖個紅燈罰單就要一兩萬,相信台灣的交通也會有很大的進步」、「因為被抓到一次罰款超級貴啊啊啊,都是300到500美元起跳」、「可能被警察質疑狀態是否能夠繼續擁有駕照,也要去做相關昂貴的檢驗,然後上法庭為自己證明」、「罰單還會影響點數,點數超過會吊銷」。