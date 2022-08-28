台海緊張！痛批「何必選邊站？」 呂秀蓮籲：民進黨要以大局為重

兩岸緊張關係不斷升溫，前副總統呂秀蓮今天痛批蔡政府的兩岸政策「出了太大的問題」，在美中兩強之間，何必選邊站？她呼籲年底九合一選舉，如果有人為了當選，提高兩岸緊張意識，全民都應該要唾棄，「台灣絕對不做第二個烏克蘭，這才是最重要的」。

呂秀蓮今天出席「台灣和平公義社」成立大 會並接受媒體聯訪，對於近來兩岸局勢。她強調，兩岸關係絕對沒有血海深仇到需要大動干戈，我們看到俄羅斯跟烏克蘭的人民多麼的痛苦，多麼的悔恨，為什麼要發動那樣一場戰爭？

因此她呼籲，如果在這次選舉，有人為了自己當選，來提高兩岸緊張意識的，我們全民都要唾棄的，每一個人都要以維護台灣和平為優先考量，因為一旦有戰爭發生，台灣所有的建設，我們這一世代所擁有的全部都會被毀滅掉。

媒體詢問近來的兩岸危機，是否政府的兩岸政策出了什麼問題？呂秀蓮直言「出了太大的問題啦！」我們何必要選邊站？我們現在很清楚，全世界是認為，因為有台灣問題，所以引起中美對抗。

但她說，今天成立的和平公義社就是要告訴全世界，台灣是因為美國鷹跟中國龍要爭霸，所以才把台灣捲進去，所以我們的主政者應該在美中大戰裡面要掙脫漩渦，而不是被捲進去甘於去配合任何一方。

呂秀蓮認為，現在是一個很嚴重的、非常敏感的時機，呼籲執政黨的同志們，應該要本於初衷，當初民進黨成立，是主張要說真話，要反對不公不義，希望大家更要以大局為重，全世界都認為台灣即將面臨戰爭的威脅，不要再挑動戰爭。

她說，8月10日當北京發表對台第三份白皮書時，她前往南韓首爾出席「2022國際領袖高峰會」，去參加一個全世界有100多個國家領導人的會議，替台灣發聲，「台灣絕對不做第二個烏克蘭，這才是最重要的，也是大家最要去關心的」。

要如何避免成為烏克蘭？她希望所有的候選人，都要跟選民承諾，大家一起來投資和平、避免戰爭。「我覺得和平的窗口是存在的，我們要去尋找和平的窗口」，大家都應該盡全力，與其關心選舉，更應該要關心如何去避免戰爭。