關山拉力賽28日落幕，關山警分局員警設「行動派出所」，防止違規情事發生。（民眾提供／莊哲權台東傳真）

連續3天在台東縣關山鎮舉辦的拉力賽今天落幕，警方會同監理、環保局聯合稽查，在台九線取締3件噪音、廢氣排放，2件改裝車不符規定，依法開出5張罰單，關山分局交通組長張淵瑜表示，賽前就跟主辦單位約制，參賽車輛都在核准的道路行駛，被開罰的都是外來參觀的改裝車。

第7年在關山鎮舉辦的「華盟拉力賽」，經過3天的競技，28日落幕，共有170輛參賽，26日晚先舉行夜賽，27日起2天競逐11項計時賽，賽事範圍包括卑南溪旁防汛道路、電光山區、德高和新福等農路，所有車輛只能在拉力賽事範圍內行駛，這3天親水公園周遭非常熱鬧，轟隆隆的改裝引擎也吸引遊客的眼球，頻頻詢問觀賽的適合地點。

關山警察分局在現場設置「行動派出所」，並會同監理站、環保局進行聯合稽查，關山分局交通組長張淵瑜表示，依規定改裝車輛不得行駛超出申請範圍，賽事前就與主辦單位制約，但仍有3輛違反廢氣排放標準和2輛改裝違規被開單，不過都是外來參觀的車輛，參賽車輛並無違規情事。

華盟理事長彭志忠表示，這次共有170輛車參賽，主辦單位每分鐘放1輛車，所有車輛在競賽期間，只能在申請核准的東26號鄉道、電光產業道路、新埔農路和德高里農路行駛，只要離開申請道路被發現將立即取消資格。

彭志忠指出，所有參賽的車輛都相當守法，僅在規定道路中行駛，就算車輛受損也只能在場地內維修，據了解被開單車輛都非拉力賽參賽者，應該都是外來參觀車輛。