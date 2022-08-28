台北市長參選人陳時中（中）28日到天母運動公園法式滾球場，出席法式滾球體驗，他玩了一場球賽後，表示很好玩。 （鄧博仁攝）

民進黨台北市長參選人陳時中再端出市政牛肉，拋出全面調降社宅租金10％，不過先前國民黨台北市長參選人蔣萬安提出生育政見，主張生第2胎享有8折租金，蔣萬安今批評，全面降低租金是沒有差異化的做法，他提出政策很聚焦，針對特定問題解決。

陳時中今指出，自己的住宅政策更為全面，對年輕人有完整照顧。蔣萬安今天在「整個台北都是我的運動場」政策發布會回應，全面降低租金是沒有差異化的做法，他提出政策很聚焦，解決年輕人生活負擔、同時獎勵生育，第一胎獎勵生育獎勵金翻倍，從2萬變4萬，雙倍幸福，第二胎符合入住社宅資格，就享有租金8折，免抽籤直接入住。

蔣萬安強調，將有限的資源效益極大化，針對特定問題解決，解決少子女化、鼓勵生育，並解決居住問題。

另外，陳時中政策小組總召集人管碧玲今酸說，過去對手談政策總是一、兩句話帶過，「令我們很寂寞」。蔣萬安則回擊，這周開了2場政策記者會，上一場關於生育政策記者會，今天特別希望打造健康、全民運動城市，這10年規律運動市民人口沒有往前邁進，未來希望規律運動市民突破40％，而且持續增加。

蔣萬安說，因為北市有相對優渥的條件跟優勢，現在要強調很重要公私協力，除了既有活動中心、運動中心，結合民間力量資源，包括民辦運動中心、私人健身中心，讓市民方便、就近使用，開始體驗運動的好，慢慢養成規律習慣，當然提出相關誘因，「動愈多、賺愈多」，不只是賺到優惠，而是賺到健康、幸福。