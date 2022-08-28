桃園28日新增2928例本土個案，衛生局長王文彥說明，確診個案數較昨日下降1.61％，年齡層分佈65歲以上占8.23％、18歲以下占24.21％。另外，因應開學將至，30日將再加開12站提供嬰幼兒疫苗接種服務。

王文彥表示，疫情指揮中心26日指出兒童重症已累計187例，以0歲至5歲最多且有86％兒童從未接種疫苗，下周起即為各級學校開學日，為防範開學後校園群聚疫情，除了持續保持個人衛生習慣，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施外，學童族群因免疫力較差且目前疫苗接種率偏低，恐成下一波疫情的主要感染對象，呼籲家長應儘速安排家中孩子完整接種疫苗。

王文彥指出，28日在桃園區永康活動中心及平鎮區婦幼館開設嬰幼兒社區接種站，提供6個月至4歲嬰幼兒及5歲至11歲學童接種BNT疫苗，上午施打狀況相當踴躍，已接種1863劑，下星期二（30日）將再加開12站提供嬰幼兒疫苗接種，提升疫苗接種涵蓋率。

此外，由於疫情多變化，建議65歲以上長者儘速完成第2次追加劑（第4劑）疫苗接種，做好戴口罩、勤洗手等自我防護，如有症狀儘速快篩或就醫，保護自身健康安全。

盤點桃園市居家照護辦理情形，王文彥說，目前在案數共2萬711人，照護案件累計59萬2831人，已完成58萬9358人，累計完成率約99.4％。截至28日，桃園專責ICU開設38床、收治19人、空床數19床；專責病房460床，收治205人，空床數255床，收治比率約44.6％，醫療能量充足。