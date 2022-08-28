56歲知名日本男星香川照之，因在超夯日劇《半澤直樹》一、二季中飾演超狂大反派，讓觀眾看得牙癢癢而意外爆紅，讓他因此接下多部電影、電視劇及綜藝節目的邀約，在演藝圈中相當活躍。近期忙著宣傳夏季新戲《六本木Class》、人氣再度暴漲的他，卻被日本媒體爆出他因性騷擾被告的事件，更挖出當時的淫亂行為的細節，居然開起視訊分享。

據日媒《週刊新潮》報導，香川照之曾在2019年7月前往銀座的某間酒店，該處並沒有提供性服務，而根據訴訟內容，當時有四位女公關接待，其中一位「美麗小姐」受到騷擾，香川照之將其餘的女公關遣走，坐到美麗小姐的身邊，突然將手伸進女方的衣服裡，強行脫掉女公關的內衣，將內衣抽出來遞給被告媽媽桑，以及3名同行客人輪流聞內衣的味道，行為相當變態且猥褻；隨後還強行吻了該名女公關，並再次將手伸進女方的衣服裡，強行搓揉女公關的胸部。

其他女公關見狀通知服務生該情況，美麗小姐以接電話為由離開包廂，取回內衣到洗手間穿上，但因忘記拿回手機和名片，只好重返包廂，香川照之不僅再次強脫內衣，還用手機視訊一位年輕的歌舞伎演員，讓對方觀賞被他脫下的內衣和狼狽的女公關，在服務生的介入下，美麗小姐最後才得以逃離，從香川照之手中拿回內衣。

而當時目睹一切的其他酒店女公關接受採訪時表示，香川照之來店裡消費前並沒有喝得很醉，過程中很嗨，除了騷擾女公關還玩弄媽媽桑的髮型。香川照之沉默一天，25日透過所屬事務所發表聲明，承認對女公關性騷擾，已深切反省、引以為戒，並已向女公關道歉，之後在主持的晨間節目《THE TIME,》二度道歉。