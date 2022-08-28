磷酸系鋰電材料與智財供應商立凱-KY(5227)公告2022年上半年營運概況，第二季已連3季淨損減少，上半年稅後淨損1.87億元，稅後淨損年減少57%，每股稅後淨損2.98元，相較去年同期的每股虧損4.71元，大幅減少。

立凱-KY第二季每股虧損1.31元，連3季淨損減少。2022年上半年合併營收2.23億元，年增107%，營業毛損0.09億元，年減77.57%，營業損失1.83億元，年增27.31%，稅後淨損1.87億元，稅後淨損年減少57%，每股稅後淨損2.98元，相較去年同期的每股虧損4.71元，大幅減少。

立凱-KY 2022年7月合併營收0.32億元，年增43.70%、月減11.66%。前7月累積合併營收為2.56億元，年增96.02%。

立凱-KY上周五(8月26日)反轉收紅1.31%，但未能收復5日線，不過外資上周共買超156張，月線持續有撐。

立凱-KY董事長張聖時上月初表示，全球儲能市場已明顯轉向磷酸鐵鋰(LFP)電池，歐美與亞洲客戶需求十分強勁，未來市場需求將超過17萬噸，到2028年將超過50萬噸，立凱-KY為了強韌歐美鋰電池供應鏈，並滿足國際大型鋰電池客戶對歐美本地供應鏈安全的要求，立凱-KY將向以色列化工集團進行包括前驅體在內的磷酸系LFP與LFMP鋰電材料專利授權及轉移量產技術。

隨著電動車熱潮、台積電看中磷酸鋰鐵電池等題材，立凱啟動LFP授權技轉新戰略，根據法人預估授權技轉今年2022年營收比重不會超過1%，但未來轉型成功淨利率可望達到5成，董事長張聖時表示，目標2024年轉虧為盈。