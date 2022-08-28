帛琉副總統兼司法部長席嫵杜訪問團27日晚間抵達台灣，外交部常次俞大㵢代表我國政府前往機場迎接，不料今天上午再次進行PCR檢測，部分團員確診。外交部表示，目前全團團員已立即暫停接下來在台灣期間的相關活動，並基於安全考量，暫緩明（29）日拜會蔡總統及賴副總統的行程。

外交部副發言人崔靜麟指出，席嫵杜伉儷訪團依原訂行程已於本（8）月27日晚間抵達台灣，外交部表達誠摯歡迎，並以「外交泡泡」模式接待訪團，包含防疫措施在內的全程照料，遵照外交泡泡防疫計畫及中央疫情指揮中心的規定及建議於當晚爲全團進行採檢。

他說，今（28）日上午新光醫院爲全團再次進行PCR檢測，確認其中部分團員結果呈現陽性，外交部得知結果後立即依照防疫計畫與中央疫情指揮中心規定，全團團員已立即暫停接下來在台灣期間的相關活動，並基於安全考量，暫緩明（29）日拜會蔡總統及賴副總統的行程。

崔靜麟表示，外交部將持續遵照中央疫情指揮中心指引，給予訪團適切照料。