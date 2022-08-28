2022世界羽球錦標賽今天（28日）進行最後的決賽日，首場男雙決賽馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯就打出精彩一戰，21比19、21比14擊退印尼名將組合阿山（Mohammad Ahsan）/塞提阿萬（Hendra Setiawan），勇奪馬來西亞在世錦賽的史上首金。

這是繼2010年世錦賽馬來西亞男雙組合古健傑／陳文宏之後，相隔12年再見大馬雙打組合晉級到世錦賽金牌戰，昨天提到這次精彩表現，蘇偉譯透露，和搭擋的目標、心理建設非常好，從這次世錦賽一開始，他們只專注在自己的發揮，而非注意對手，不論對手有多強、多棒，只要專心打好自己的比賽就行。

專注在自身的謝定峰／蘇偉譯，決賽同樣傾盡全力和阿山／塞提阿萬這對曾三度摘下世錦賽金牌的爸爸組合，收下生涯對戰第4勝。

女雙決賽，中國大陸組合陳清晨／賈一凡經過62分鐘苦戰，22比20、21比14重挫韓國組合金昭映／孔熙容，收下兩人生涯第3座世錦賽冠軍，也順利完成衛冕。陳清晨／賈一凡共在2017年、2021年、2022年世錦賽三度封后。

馬來西亞羽球男雙組合謝定峰（左）／蘇偉譯勇奪首面世錦賽金牌。（美聯社）