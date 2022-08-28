台灣人遭詐騙至柬埔寨淪為豬仔的新聞頻傳，民眾避之唯恐不及，如今連販售柬埔寨行程的旅行社似乎也蒙受其害。一名網友分享高雄巨蛋國際旅展現場的照片，其中有一家旅行社主打柬埔寨旅遊行程，沒想到攤位上除了工作人員，一個人都沒有，引發網友熱議。

一名網友逛旅展時發現有一攤是旅行社販售柬埔寨行程，不過似乎因為詐騙消息頻傳，攤位乏人問津。（翻攝自爆料公社臉書）

一名網友在臉書社團爆廢公社發文表示，「這攤位都沒人」，往攤位招牌一瞧，原來該旅行社主打的正是柬埔寨旅遊行程，背後的掛畫則是柬埔寨聞名全球的觀光勝地吳哥窟，可惜似乎由於屢傳台灣人遭詐騙至柬埔寨淪為豬仔，導致該攤位乏人問津。更有另名網友指出，自己中午12點去逛旅展，沒想到該攤位已人去樓空。

另外一名網友分享，自己中午逛旅展時，該攤位已人去樓空。（翻攝自爆料公社臉書）

對此，許多人紛紛大開玩笑，「嚇死人，櫃臺站的是逃回來的人嗎」、「櫃哥沒徵到人，會不會發生什麼事？」、「只賣去程沒有回程」、「真是不懂行銷！改成：搶救雷恩大兵，解救親人朋友，人間地獄西港五日遊！保證紅」、「大家都去包機票包酒店的，誰要去自費的」。

不過也有人認為柬埔寨也是詐騙集團的受害者，「好可憐，主謀又不是柬埔寨人」、「吳哥窟很無辜…」、「吳哥窟是很值得一看的，希望大家不要誤解柬埔寨」。