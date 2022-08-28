現代人工作壓力大、生活步調緊湊，容易出現火燒心、脹氣、喉嚨異物感等胃食道逆流的症狀。對此，營養師楊斯涵指出，台人胃食道逆流盛行率約15.7％，常發生在過於飽脹的飲食後，胃酸分泌過多，導致心灼熱感，患者除了少吃高麗菜、洋蔥之外，也應避免6種刺激性食物。

楊斯涵在臉書粉專PO文指出，越來越多研究表示「植物性的飲食型態」被視為可減少或是舒緩胃食道逆流發生的頻率，這可能與植物性飲食型態富含纖維質、抗氧化物（例如:維生素C、E、β-胡蘿蔔素）有關。

此外，一篇探討碳水化合物攝取量與胃食道逆流發生頻率的研究報告發現，低碳水化合物飲食相較於高碳水化合物，有較低的發生頻率，因此建議減少精緻碳水、提高蛋白質攝取。另一篇2013年針對亞洲人的研究也發現，食物來源以蛋白質、雞蛋、穀類及馬鈴薯、水果等為主，較能避免胃食道逆流。

楊斯涵指出，胃食道逆流者在飲食方面可選擇以含有纖維質的全榖雜糧為主，例如糙米、全麥土司、燕麥等。但須觀察有無脹氣、胃部不適，不宜空腹，且需適量、平均分散於三餐。

蔬菜類部份則可食用小黃瓜、絲瓜、大番茄等，至於容易產氣的十字花科蔬菜，例如：花椰菜、高麗菜，以及含硫的洋蔥、青椒要少碰。

另外，可選擇植物性蛋白質食用，例如：豆腐、豆干、豆包等，但應避免一次攝取太多，其他像是雞蛋或是低脂海鮮也是不錯的選擇。

最後，楊斯涵呼籲，有胃食道逆流困擾的民眾應避免6種刺激性食物，包括油炸物、甜食、酒精飲料、辛辣食物、咖啡因以及柳橙汁。