為了恢復大眾對交通運輸的信心，新北市府與公車業者合作，推出「有緣新北 公車5元走透透」方案，讓民眾用每段5元票價，暢遊29區觀光景點。不過，地方民眾質疑，30條公車路線中僅有樹林區的觀光景點被獨漏。對此，交通局回應，不是29個行政區都會經過景點，業者會分析通勤或觀光乘客數據判斷，並非刻意遺漏樹林區。

交通局7月宣布，8月1日起至9月30日推「有緣新北 公車5元走透透」方案，民眾使用電子票證，搭乘新北30條公車路線，每段次只要5元，長者只要2元，輕鬆暢遊29區各大觀光景點，希望提升公車業者運量之餘，也能帶動地方觀光。

不過，地方整理相關路線發現，30條公車路線僅有981路公車行經樹林區，該車路線從北大特區發車往鶯歌，僅有發車前幾站有在樹林行政區內，其餘站點都在北大特區，相較其餘28個行政區，公車根本未駛進樹林市區生活圈，另外新北觀光旅遊網列出的樹林景點，像是山佳車站、原住民主題公園、大同山步道、武器公園等公車都未駛進。

樹林民眾紛紛在網路氣憤質疑，「樹林和土城人口差不多，發展卻天差地遠」、「樹林的交通，永遠都是爹不疼娘不愛的」、「20年前的觀念，捷運什麼的也都是路過」。

對此，市議員陳世榮說，市府在樹林推廣「微笑山線」的旅遊主題，結果根本沒有在5元公車路線納進任何一處景點，相當可笑，樹林觀光景點眾多，觀光客來自四面八方，市府雖說後續會檢討，但該政策僅實施2個月，根本是做大外宣，讓民眾覺得被孤立。

市議員廖宜琨表示，市府不能完全以通勤數評斷公車是否駛入景點，樹林山佳百年火車站雖是公共運輸站，但仍有不少觀光客搭車前來，市府基於推動觀光實施5元公車政策，卻未考慮串連土樹三鶯發展，相當可惜。

對此，交通局回應，5元公車計畫是指29區皆有公車，讓各區民眾搭乘，並不是每一區的景點都要開到，篩選路線方式是由業者根據路線特性，以及交通局載客分析、觀旅局觀光景點效益等選定，符合補貼民眾出遊效益。