國民黨台北巿長參選人蔣萬安今舉行「整個台北市都是我的運動場」政策發布會，端出運動政見，為讓市民培養規律運動習慣，蔣萬安喊出設計運動APP供民眾下載，累積健康紅利點數兌換公車票、 美術館門票及消費折扣等，並將設立電競運動館，打造電競台北隊。

蔣萬安說，綜觀台北市規律運動人口， 顯見目前市民規律運動習慣養成的推廣策略10年來皆40％未超越遭遇瓶頸，因此希望培養遭過40％的朋友達到規律運動的習慣。

為培養全民運動習慣，蔣萬安提出3階段，第一階段，透過運動中心及其他民營運動場館，提供市民共12次免費運動機會；第二階段是設計運動APP供民眾下載，讓民眾透過掃描QRcode，便可累積健康紅利點數，培養民眾維持規律運動的習慣；第三階段則讓紅利點數可兌換如公車票、美術館門票，以及與市府合作企業廠商消費折扣，提供讓市民朋友有感的小確幸。

媒體詢問是否會結合台北通？蔣萬安補充，可結合台北通或是另外開發體育APP，就是希望能讓民眾方便開始規律運動，掃QRcode累積健康紅利點數，希望大家動愈多賺愈多，賺到健康、賺到幸福。

至於完善競技運動人才培育部分也分為3階段，蔣萬安表示，第一階段，重新盤點競技運動種類，並輔導發展其他奧運、亞運項目，以精準深入的科學化策略，強化青少年選手的培訓；第二階段整合建置「台北市體育運動資料中心」，擴大「台北市運科中心計畫」，讓北市運動學校學生無後顧之憂；第三階段協助退役選手進修專業知識、 學習其他技術，媒合轉職，善用退役運動員的專業技能， 推廣專業安全的全民運動。

最後，蔣萬安強調，他將申辦大型頂尖賽事帶動運動風氣及經濟發展，爭取「亞洲職棒冠軍爭霸賽」、「亞洲盃女足賽」等各單項國際頂級賽事來台北舉辦，並以東京馬拉松為目標，打造世界級國際城市馬拉松賽，另外也要持續爭取申辦2038年亞運，完善人才培育，及主場館與相關設施準備。

他表示，由於電競人才培育、賽事舉辦及周邊活動與宣傳，都需要建構完善的電競運動環境，他透過創建「電競運動館」，設立全台首座專業電競國家級訓練中心，規畫結合賽事、娛樂及教育電競嘉年華，培育電競職業選手，讓電競台北隊，稱霸國際為台北爭取榮譽。