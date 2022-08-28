重建的蚵寮學堂從裡到外都是新的，1、2樓空間更寬敞明亮，聲寶公司捐贈冷氣、微星科技捐贈20部筆記型電腦，課桌椅也全都更新。（周麗蘭攝）

重建的蚵寮學堂從裡到外都是新的，1、2樓空間更寬敞明亮，聲寶公司捐贈冷氣、微星科技捐贈20部筆記型電腦，課桌椅也全都更新。（周麗蘭攝）

雲林縣口湖鄉蚵寮學堂免費課輔班10幾年來幫助許多弱勢家庭孩子，7月31日不幸遭祝融肆虐，2層樓屋舍全毀，台灣希望義工團得知後伸出援手，一名善心的林姓小姐贊助100多萬元，上周末展開整建，今（28日）交屋。

前蚵寮村長陳玉釵為2006年開辦免費課輔班，幫助村內弱勢家庭孩子，曾一度因經費不足停辦，2010在各界愛心支持下復辦，增建為2層樓教室，目前有30多名國高、中、小學生在此溫習功課。

7月底兼有老人樂齡中心功能的蚵寮學堂，半夜被惡火燒得面目全非，1、2樓受損嚴重，除了學生們無處複習功課，老人家也無處可去，台北市一名善心林小姐捐助115萬元，台灣希望義工團200多名義工連續2周協助修繕，今天完工落成重新啟用，創辦人陳玉釵感動落淚。

陳玉釵說，火災發生後以為沒希望了，感謝希望義工團以及各界人士捐款、捐物資，使蚵寮學堂浴火重生，村內老人小孩又有地方可以學習。

重建的蚵寮學堂從裡到外都是新的，1、2樓空間更寬敞明亮，聲寶公司捐贈冷氣、微星科技捐贈20部筆記型電腦，課桌椅也全都更新。

多名社區老人特地參加入厝典禮，他們表示新學堂比原來更舒適，實在太好了，很感恩善心人士幫忙。

義工團理事長尤瑞豊指出，這次修繕經費高主要是防火設施，汰換老舊電線、使用防火漆、提高用電容量、使用防火建材。

希望義工團17日整理電路，20、21日施工，今（28日）交屋啟用。