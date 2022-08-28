F Blue Version SPACER DRESS 7200元。（adidas Originals提供）

Nike女款有領衫，官網價1739元。（NIKE提供）

運動品牌積極消弭運動和休閒界線，近年專攻上班族推時尚兼具商務度的「輕正裝」，讓繁忙都市人能迅速找到合適穿搭，在工作、休閒生活間隨興切換。業者觀察，年輕客層已較少穿西裝上班，正裝也難契合日常場合，因此重新混合正裝與運動時裝特性，百搭舒適又不失態度。

PUMA找來瘦子演繹T7 Blazer質感輕正裝，以經典T7運動套裝為原型，採輕盈布料加西裝基本平駁領設計，側邊改以同色系線條勾勒肩寬邊條，下身搭同系列經典平織長褲，以上寬下窄剪裁拉長身形比例，再運用鬆緊褲頭取代正裝鈕扣提升舒適感，並在左右側增加口袋幫助收納，展現運動輕奢時尚。

adidas Originals今年秋冬繼續強打Blue Version，透過未來感主視覺揉合進運動套裝玩出時髦風格，包含Challenger墊肩上衣、拼接設計天鵝絨休閒長褲，另質感襯衫、T恤也顛覆過往印象營造正式氛圍。NIKE則推女款有領衫，排汗材質延續運動裝特性，再透過領子、格紋設計平衡嚴肅與活潑調性，炎熱天參加休閒活動或是為工作奔波都適合穿出門。