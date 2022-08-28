適合裝便當的「柴之助手提袋」，預購特價224元。（7-11提供）

奶油獅學齡三角鉛筆36支，原價540元，特價378元。（7-11提供）

兒童水壺「躲貓貓款」可變換為背帶或把手使用。（全家提供）

萊爾富早餐優惠組合包括與加州葡萄聯名的新麵包，搭飲料可享銅板價。（萊爾富提供）

OKmart指定糖餅、飲料、冰品可享第二件6折，消暑的NISEKO雪糕甜入孩子心。（OKmart提供）

暑假邁入尾聲，孩子收心之餘也著手準備開學用品。超商瞄準開學商機，紛紛與卡通動畫聯名推出超萌文具、造型背包，就連兒童雨衣也設計成可愛人物，穿上立刻化身心中最愛角色；另原子筆主推最低5折優惠，襪子也有多入組99元促銷，上課前補充活力的飯糰、麵包也有划算組合價，預期相關類別買氣可提升至少3成。

7-11開學季預購商品包含實用收納包袋、復古質感削鉛筆機等，並與寶可夢、Hello kitty等萌角聯名，吸引孩子目光間接讓爸媽捨得掏腰包；文具系列也有特價優惠，「筆樂原子筆50入藍」原價350元，特價175元，平均每支不到4元，即起文具指定品項買3送1；還有女襪任選2件88折、多入數組合襪特惠99元。

全家與兒童動畫「汪汪隊立大功」合作，即起自9月20日放送集點加價購活動，包含造型背包、兒童雨衣等。背包有藍色「警長阿奇款」與粉色「可愛天天款」2款可選，大容量、雙肩背設計，更貼心備有防滑胸前扣帶，減少孩子行走時背包搖晃情況；另兩用型兒童水壺採超輕304不鏽鋼內膽，可視需求變化成把手或是背帶使用，搭全家點數享實惠加購價。

不只可愛卡通周邊，萊爾富觀察學生族群偏愛物美價廉又能吃飽的早餐優惠組，即起至9月20日，購買指定餐食搭指定飲品只要39元起，與加州葡萄合作的新品麵包也含在活動中。Okmart則有會員開學季活動，9月21日前指定糖餅、飲料、冰品第2件6折起，包含可口可樂、NISEKO雪糕－北海道牛奶巧酥等， 讓同學們省錢、消暑又能恢復元氣。