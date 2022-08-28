台北市長、民眾黨主席柯文哲出席簽書會。（洪靖宜攝）

搶得1號的陳小姐。（洪靖宜攝）

台北市長、民眾黨主席柯文哲今到高雄誠品大遠百，出席《柯P管理學》高雄場讀者見面會。柯文哲受訪時針對前副市長黃珊珊參選記者會，親民黨主席宋楚瑜缺席，他說真相是「打仗不必王牌一次出盡」。至於是否和高雄市長陳其交流碰面給建言，他說雙方原本就認識，不是敵人沒問題，而對於「藍白合」民眾黨是開放，沒有特定立場。

《柯P管理學》高雄場讀者見面會28日下午15時於高雄大遠百舉行，現場有不少粉絲提前到場等候，拿到1號號碼牌的陳小姐，今年才23歲，她表示自己相當認同柯文哲政治理念，從柯第一屆擔任市長就很欣賞他，因此今天11點就到場等候。

會前聯訪時，被問及前北市副市長黃珊珊是親民黨籍，民眾黨會希望吸收進來嗎？柯文哲說：「半年前討論過，也跟她說用無黨籍選就好，她跟宋楚瑜關係好，沒有必要為難」。至於宋楚瑜今日並未替正式宣布參選的黃珊珊站台，柯文哲則說：「事實真相是這樣，打仗不必王牌一次出盡，他們有選舉步驟和節奏。」

不過這次簽書會地點就在大遠百17樓，恰巧高雄市長陳其邁也會出席於1樓舉行的鹹酥雞嘉年華，雙方是否有碰面交流機會，柯說，雙方原本就認識，不是敵人沒有問題，但被問到出書內容有哪些可以給陳其邁建言，柯文哲說：「就我個人認知，做到尊重專業，政治不要凌駕專業，台灣公務人員都有一定水準」，但雙方最後並未碰到面，柯文哲結束簽書會後隨即趕赴其他行程。

另外，針對高雄選戰，被問到藍白合可能？柯說：「我們也沒有說藍白合，基本上是滿開放的，這個問題沒有特定立場。」