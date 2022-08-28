殺警案殉職警頭七 黃明昭探望家屬20分鐘快閃：我很難過 17:202022/08/28 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署長黃明昭（中）探望殉職警家屬，隨即低頭快步離去。（程炳璋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殺警案殉職2警舉辦頭七法會，警政署長黃明昭28日下午4時40分抵達台南市立殯儀館景行廳，在台南市警局長方仰寧陪同下探望殺警案殉職警家屬20分鐘，步出靈堂面對外界詢問如何面對家屬，黃回答「我很難過」隨即上車離去。 與家屬密談70分鐘 法務部長蔡清祥傍晚南下弔唁2殉職警 重大暴力犯 將不准申請外役監 張雅琴嗆「資金哪來、背後是誰」 廢死聯盟執行長千字文回應 #殺警案 #殉職 #黃明昭 #家屬 #20分鐘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 8旬失智婦街頭徘徊 熱心警靠愛心手環助返家 15:102022/08/26 社會 黃明昭追捕台南殺警惡煞遭酸作秀 圍捕警方還原現場釋疑 18:502022/08/26 社會 基層不投挺廢死政黨！柯志恩點名陳其邁表態 18:022022/08/27 政治 死刑何時恢復？台美大咖律師一聽猛搖頭 爆蔡政府驚人內幕 10:302022/08/27 政治 殺警案後蔡英文「笑容滿面」參加這活動 網氣炸6字轟爆臉書 07:562022/08/27 政治 頭七前夕...凃明誠同學帶他最愛的可樂祭拜 提醒仇警「師大數學哥」1句話 14:092022/08/28 社會 台南２殉職警9月5日公祭 口卡外流究責 方仰寧：做錯事要負責 15:322022/08/26 社會 被廢死聯盟點名做假新聞 張雅琴400字重砲反嗆：你們背後是誰 00:312022/08/26 生活 南市藍營弔唁殉職警 批綠支持廢死導致治安敗壞 12:492022/08/26 社會 台南殺警案全民公憤 蔣萬安：速審速決、執行死刑還家屬公道 13:062022/08/27 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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