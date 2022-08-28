殺警案殉職2警舉辦頭七法會，警政署長黃明昭28日下午4時40分抵達台南市立殯儀館景行廳，在台南市警局長方仰寧陪同下探望殺警案殉職警家屬20分鐘，步出靈堂面對外界詢問如何面對家屬，黃回答「我很難過」隨即上車離去。