新北市城鄉局今在土城區祖田里溪頭老街舉行今年度的「新北市社規師暨營造點成果展」，進行社區環境改造成果分享，市府2019年至今已協助改善74案社區閒置空間。（蔡雯如攝）

新北市城鄉局今在土城區祖田里溪頭老街舉行今年度的「新北市社規師暨營造點成果展」，進行社區環境改造成果分享，市府2019年至今已協助改善74案社區閒置空間。新北市長侯友宜到場參觀表示，新北市是多元文化的地方，在社區共生、營造上需要更多社區規畫師投入當地，營造光榮新北市，社區規畫師功不可沒。

侯友宜致詞時提及社區改造重點工程「海灣新城」，他說，海灣新城老屋經過海風侵蝕，外觀逐漸變調，社區藏汙納垢，甚至曾發生命案，1998年他因為辦理一件命案來到海灣新城，當時就決心要將地方好好改造，如今市府斥資1000萬元，將社區重新拉皮，成功改變老建物的命運。

侯友宜說，市府近年營造74社區，改變原有樣貌，謝謝45個社區規畫師投入、21個社區願意做營造，新北市在社區營造、城鄉文化上都有光榮發展，社區規畫師功不可沒。

城鄉局長黃國峰表示，新北市社規師計畫包含再造社區文化場域、生活環境提升、倡議水綠生態保護、引動多元社群共融等多樣議題，市府至今也辦理超過百場的社區活動與參與式工作坊，由下而上帶起社區營造，未來將持續結合公私部門資源，營造安居樂業的社區空間。