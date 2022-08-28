前民進黨立委鄭寶清宣布參選桃園市長，祭出民進黨創黨精神，國民黨台南市議員謝龍介認為，從論文案、殺警案等一系列下來，民怨很深，只是火不曉得要從哪裡點起。因為民進黨權力的傲慢，包括要箝制網路言論燒到年輕人，大家就抓狂開始「幹譙」，鄭寶清把創黨精神當作出師表，是不是壓倒民進黨最後一根稻草？民進黨「掌握權力，真的會凸槌」！

謝龍介28日在《新聞大白話》表示，看到現在民進黨提名，就想到過去1993年、1997年的國民黨提名，國民黨有資源、權力一把抓的時候，也是「朕說了算」。

謝龍介認為，現在民進黨也是一樣，有很大的資源，且都是用國家的資源擺平，但是鄭寶清不讓擺平。國民黨也是如此，有時候只選一個市長，竟有兩個出來選，譬如台南市，一輸以後就輸到現在。

謝龍介直言，這就是權力的迷思跟傲慢，當要鞏固中央領導，就會想方設法。今天桃園就是全部由英派在主導，甚至22縣市就是英派主導提名。林智堅出線，並不是林智堅可以壓住鄭運鵬和鄭寶清，而是蔡英文用總統、全黨之權力壓住兩個人，而鄭文燦也妥協。

謝龍介說，原本要開始作戰了，結果出現論文事件，卻又不讓鄭寶清講話的機會，讓他覺得受到很大的委屈，因此提出民進黨創黨精神，號稱民主，連徵詢、參加比賽的機會都沒有，用此當作他的「出師表」。

謝龍介強調，鄭寶清是不是壓倒民進黨最後一根稻草？從論文案、殺警案等一系列下來，民怨很深，只是火不曉得要從哪裡點，因為民進黨權力的傲慢，包括要箝制網路言論燒到年輕人，大家就抓狂了，開始「幹譙」，「掌握權力，真的會凸槌」！