國民黨下午舉辦中全會，黨主席朱立倫宣示，年底縣市長選舉，「一席都不放棄、每一席都要努力」，希望中央委員們提供更多力量、資源來支持國民黨提名的年輕候選人，讓國民黨一棒接一棒、一代接一代，一起達成年底勝選的共同目標。

朱立倫表示，年底選舉，國民黨在台灣北、中、南、東、西與外島的每個地方都要努力；國民黨的精神就是每一席都要繼續拚到底，贏的地方，一定要更加小心、謹慎，而在比較弱勢的地方，也絕對不會放棄。

談到黨內對黨務質疑聲，朱立倫說，國民黨是一個大家庭，光譜特別大，本來就有很多不同意見，但不要忘了只有一個共同的目標，就是為了中華民國、為了國民黨，年底要共同努力爭取勝選。

國民黨全代會今落幕，朱立倫表示，「今年的全代會，只有一個中心任務，就是2022年我們團結勝利」，寄望全黨同志團結一致，只有團結，才能勝選；年底選舉對國民黨最關鍵的時刻，2022必須要撥亂反正，2024才有機會重返執政。

對於部分提名人選引發質疑，朱立倫說，黨內同志容或有不同的意見，但已經提出來的候選人，仍應全體團結一致支持，也只有團結，才能勝選；只有團結，才能成功。

朱立倫也提到，國民黨堅持中道、理性路線，提名務實、穩健的候選人，並堅持「親美、友日、和陸」的對外路線，永遠以「中華民國派」自許，堅持台灣好、堅持中華民國好。

朱立倫說，國民黨的路線一定堅持中道、理性，要讓社會大眾能夠看到國民黨不一樣；讓兩岸持續的對話交流，國民黨永遠是中華民國派，永遠是要中華民國好、要台灣好，只要台灣有需要，任何的困難，都願意勇敢的去面對。

朱立倫說，也許過程中會受到一些批評、攻擊，但只要中華民國好，只要台灣好，國民黨有責任，也要面對所有的壓力；如果只想到自己，只有自私，黨不會有未來，只有大家共同為「大我」來努力，國民黨才有共同的未來。

對陸委會稱夏立言掉入中共劣質操作，朱立倫說，他最近跟美國、日本、亞洲各國等很多國際重要友人或專家會談，大家都非常肯定兩岸一定要有交流對話，才能降低風險，他主張要有國防與交流對話的2Ｄ策略。

朱立倫說，在最辛苦困難的時候，是國民黨願意冒著被民進黨抹紅抹黑風險，希望能為台灣人做一些事情，降低戰爭的風險，降低對抗所傷害的經濟包括ECFA的終止，以及降低中小企業農漁民台胞台生台商的困難。

朱立倫批評，夏立言當著對岸的面強力表達對軍演不滿與憂慮，民進黨卻只會關起門來在那邊喊一喊，做了什麼？民進黨只管選舉不顧國家安全、中小企業與農漁民的權益與生計，只搞政治對抗，沒有辦法好好為台灣人解決問題。