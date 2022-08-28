吃得比你好？台南凶殺案造成2警殉職震驚社會，也讓各界關注外役監管理制度，甚至有人挖出外役監伙食菜單，澎湃菜色讓不少網友看傻眼。由於殺警凶嫌林信吾未來將進入監獄服刑，有網友也找出監獄9月份的菜單，還直呼：「吃得比我好！」不過也有人表示，這些菜單只是菜名好聽而已，並沒有想像中那麼好吃。

有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出台北監獄的9月份菜單，只見早餐除了饅頭、稀飯外，還有銀絲卷配奶茶；中餐主食有肉絲蛋炒飯、打拋豬飯、海鮮燴飯、義大利醬乾麵、鍋燒烏龍麵、香菇油飯等，有時還會有冬瓜茶、地瓜圓甜湯等飯後甜品。晚餐幾乎都是3菜1湯，看起來相當豐盛。

台北監獄9月份菜單。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO看了菜單後直呼：「吃得比我還好，想到若是殺了那2個警察的那個人，可以一輩子關在裡面吃這些，我就不爽。」網友看了也紛紛留言，「比教召吃還好」、「我們外面整天拚死拚活，還不一定有得吃」。

不過也有網友不以為然：「相信我，吃完你出來再也不會想吃，那是吃飽的，不是品嚐美食的好嗎？」「聽裡面出來的人說，只是寫的好看而已，真的沒有看起來的這麼好」、「相信我，只是菜名好而已」、「反串還是認真的？男生當過兵都知道菜單寫好看的，吃起來跟你想的有落差，更別提監獄的伙食，只能說是吃粗飽的。最後再次強調受刑人在監獄是要工作賺錢的，沒記錯應該是朝九晚五見紅休，但休假也是關在那小小的牢房看報紙聽收音機下棋，還沒冷氣」。

台南監獄菜單。（圖／翻攝自台南監獄官網）

若殺警凶嫌林信吾遭到判刑，實務上極有可能在台南監獄服刑。若查看台南監獄最新一周的菜單，與台北監獄大同小異，早餐幾乎是饅頭、稀飯；午餐通常都是家常菜，晚餐則有咕咾肉片、豆瓣肉絲、古早味焢肉、紅燒金線魚、豬骨鍋、番茄豬肉燴飯、無骨雞排等，也都是3菜1湯。