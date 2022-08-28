民進黨新北市長參選人林佳龍，今日下午連趕三芝、淡水2場行程，因當地許多客家族群，被視為是要鞏固客家票源，林佳龍也回應，三芝不僅是前總統李登輝的故鄉，包含淡水、八里及石門，都有很多客籍人士，這些客家文化都是寶貴的資源，應該被發揚光大。

林佳龍說，代表民進黨參選淡水、三芝地區市議員的彭莉惠本身不僅是客家人，也是客家協會理事長，目的就是要號召客家人可以支持「客家妹」，希望她以學者身份、博士的訓練能夠進到市議會，未來也會在這些地方以客家文化作為觀光及地方創生的主題。