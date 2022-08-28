民進黨新北市長參選人林佳龍，今日下午連趕三芝、淡水2場行程，因當地許多客家族群，被視為是要鞏固客家票源，林佳龍也回應，三芝不僅是前總統李登輝的故鄉，包含淡水、八里及石門，都有很多客籍人士，這些客家文化都是寶貴的資源，應該被發揚光大。

林佳龍說，代表民進黨參選淡水、三芝地區市議員的彭莉惠本身不僅是客家人，也是客家協會理事長，目的就是要號召客家人可以支持「客家妹」，希望她以學者身份、博士的訓練能夠進到市議會，未來也會在這些地方以客家文化作為觀光及地方創生的主題。

林佳龍深坑行程大遲到 黃心華批：沒時間觀念像詐騙
林佳龍批金龍湖維護不彰 新北農業局回嗆：選舉到才積極要管
林佳龍頻口誤地點大挪移 葉元之譏：背熟新北29區再發言
#三芝 #林佳龍 #客家 #新北市 #九合一選舉