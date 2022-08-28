立法委員於8月30日將召開「修正《菸酒管理法》第30條，開放網路販酒」公聽會，力促「開放網路販酒」修法，臺灣成癮學會、臺灣酒害防治協會與臺灣酒駕防制社會關懷協會發出嚴正聲明：「基於保護兒少身心健康與杜絕酒精危害，極力反對開放網路販酒」。

兒少法規定「兒童及少年不得吸菸、飲酒、嚼檳榔。…任何人均不得販賣、交付或供應該物質、物品予兒童及少年…」但今年3月新北市淡水地區發生16歲高中生，與同學在餐廳喝酒慶生後，帶著酒意跳進淡水河溺斃，該餐廳業者違法販售酒品給青少年，如今孩子死了，餐廳該負責？誰殺了少年？

主張開放網路販酒之立委與業者提出：「網路科技進步得以身分辨識、許多國家採取輔以管制機制方式開放網路販酒」等主張。三會駁斥：一、金管會提出：信用卡或是電子支付，無法辨識購買者年齡。二、2012年美國進行未成年人網路購買酒品調查，45％未成年人成功購得。三、WHO針對減少酒害政策中提出：要監管和限制酒精的可得性，特别是向青少年銷售。四、開放網路販酒之國家，各自訂定該國酒精政策與相關法律，限制販售時間、場所、銷售方式等。

三會表示，我國現有販酒通路與業者，許多未落實執行年齡識別驗證，一旦開放網路販酒，增加青少年取得酒品之高風險，無疑是開倒車，對青少年造成酒害與酒駕嚴重破口。

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