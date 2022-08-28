沖繩Orion奧利恩南方之星生啤酒 – 秋祭太鼓舞限定版，79元。（沖繩Orion奧利恩提供）

中秋即將到來，不過炎熱氣溫持續，不少民眾大口吃美食之餘，也習慣來杯冰涼啤酒消暑助興。沖繩Orion奧利恩生啤酒搶先把原裝沖繩體驗搬到台灣，不只9月下旬推「南方之星生啤酒 – 秋祭太鼓舞限定版」，即起至9月17日也舉辦居酒屋巡迴音樂祭，讓大家盡情享受微醺氛圍。

品牌舉辦「樂夜沖繩‧咿-呀-莎莎！」Orion居酒屋巡迴音樂祭，特別邀請日本與台灣的沖繩音樂表演歌手和團體，在台北、新竹、台中、台南7間精選店家，每逢週五和六的19：30-21：30進行10場音樂巡迴演出。 首場演出由日本心靈歌姬夏川里美在台御用的沖繩三線琴樂手曾健裕打響第一炮，他也是第一位在日本榮獲多項三線琴大獎的台灣人，擅長以三線琴詮釋台灣民謠，悠揚的琴聲如說故事般自然流洩。

緊接著輪番上陣的還有特地來台的日本音樂詩人初芝崇史，帶著深情和熱力唱腔走遍世界的初芝崇史，歌聲傳達出的優雅暖流，療癒聽眾的心，另有創作才華備受矚目的馬場克樹。更多詳情請見Orion Beer-Taiwan粉專:https://www.facebook.com/OrionBeerTaiwan

延續滿滿的沖繩音樂風情，沖繩Orion奧利恩生啤酒也將在9月下旬於全家推出 「南方之星 - 秋祭太鼓舞限定版」，包裝飄散海島風情，500ml 79元。喝酒過量有害健康。

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