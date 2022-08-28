蔡適應表示，希望基隆市原住民聯合豐年祭，可以持續傳承下去。(摘自蔡適應粉專)

蔡適應提出原民政策三支箭，包括增加原住民返鄉就業補助等，並擴大舉辦基隆市原住民豐年祭。(摘自蔡適應粉專)

因疫情停辦2年的基隆市原住民聯合豐年祭，27日起在原住民文化會館旁廣場登場，民進黨基隆市長參選人蔡適應表示，希望擴大舉辦基隆市原住民豐年祭。他也同時提出原民政策三支箭：包括爭取提高原住民的基隆市政府補助預算、編列原住民集合會所修繕和工程改善預算、增加原住民返鄉就業補助等。

蔡適應今(28日)在臉書粉專貼文表示，基隆市舉辦原住民聯合豐年祭，要感謝黃總頭目、各地主席、頭目們的盛情邀請，他和基隆市長林右昌、無黨籍市議員陳明建期盼因疫情停辦2年的基隆原住民聯合豐年祭，可以持續傳承下去，表達族人們對祖靈的感恩，讓多元的原住民文化和傳統祭典精神能永續傳承。

蔡適應同時提出原民政策三支箭：

一、原住民的基隆市政府補助預算，在林右昌市長8年執政下，已從1900萬元提高至3000萬元，未來他會向中央爭取預算提高50%到4500萬元，來加強各項原住民文化活動，保存歷史、傳承文化！

二、基隆市各區的原住民集合會所，編列修繕和工程改善預算，每間編列150萬元，讓各區的原住民會所可以發揮更多的功能，連絡族人情感、辦理各區特色課程。

三、增加原住民返鄉就業補助、原住民微型傷害保險、原住民子女教育獎助學金、原住民駕駛技藝訓練補助，加強工作上的保險防護和社會福利，並且擴大舉辦基隆市原住民豐年祭。