女星林心近日身受網紅風波波及，但她似乎並沒有受到太大的負面影響，直誠坦言表示：「我希望這個社會多一些愛和良善，少一點欺騙和謊言，留給我們下一代好的環境與榜樣。」

女星林心如。(吳松翰攝)

女星林心如。(吳松翰攝)

女星林心如。(吳松翰攝)

女星林心如。(吳松翰攝)

女星林心如。(吳松翰攝)

林心如在活動當日穿上Valentino Pink PP秋冬系列，以高難度的全身粉紅紫色加18cm恨天高跟鞋登台，當眾人訝異林心如是否因負面新聞影響而削瘦時，她大笑說因為鞋子高，自己比例也被拉的超高，更說這個顏色在茫茫人海之中一定不會被忽略。「遠遠看就像一根螢光粉紅棒站在那邊」。

本季Valentino Pink PP是設計總監Pierpaolo Piccioli與色彩學機構Pantone共同訂製出全新未見的粉紅色，而同色系在不同材質與服裝的結構下，打造出深淺不同的層次感，設計總監直言此舉是為了能讓服裝設計時的剪裁與線條更容易被看見，男女裝均採用同一色系打造，連微風信義店也為此特地換上全新內裝，值得一瞧。