對於新北市河川治理議題，近日因鴨母港溝整治，讓新北市府與民進黨新北市長參選人林佳龍數度隔空交火。林佳龍今天下午前往淡水的行程，被問到替新北的河川治理打幾分時，再度拿鴨母港溝出來批評侯市府自曝其短，他認為河川治理應該做全流域的綜合治理，不要做表面工程。

林佳龍受訪時表示，根據自己在台中的經驗，不論大甲溪或是綠川、柳川、梅川這類較小的河川，一定要上中下游做綜合治理，同時要把水的治理做到不淹水、不缺水、有乾淨的水，還能夠親水的理念導入，而不是頭痛醫頭、腳痛醫腳。

林佳龍再拿三重、蘆洲交界的鴨母港溝批判侯市府，上游被議員踢爆又髒又臭，但侯友宜卻拿下游一段來做宣傳，說是改變的勇氣，這是自曝其短的，甚至新北還有很多地方常淹水，板橋、中和還有排放工業污水，把河川變成「黑龍江」。

對於河川治理政策，林佳龍表示，未來要打造一個淡水河流域的水岸雙星觀光亮點計畫，以淡水、八里串連起來的流域做觀光，像是遊艇、水上活動，結合淡江大橋的細造加上夜間點燈，另外在沿岸都能有自行車道讓大家能夠自由移動，再把台北港發展成跟基隆港結合為首都圈的北海岸雙港門戶計畫，並打造淡水河流域水文化博物館。

林佳龍強調，水是生命的泉源，從水文化可以看到交通、農業到觀光的發展，而雙北就是以淡水河作為母親之河，一個城市若放棄水的治理，就會失去生命，這不僅是他在台中的經驗，也是在交通部拼觀光時特別著重水文化帶來的觀光效益，而新北市有最好的水流域，重點是必須做全流域綜合治理，帶動新北成為宜居城市，水岸的發展也要讓民眾能夠體驗，也要是觀光的亮點。