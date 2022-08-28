仇警網紅「師大數學哥」評論台南市2名員警凃明誠、曹瑞傑殉職事件，「平常不積陰德，現在被砍死就是自己活該」，台南市警局第二分局因此展開調查，之後將依法送辦。今（28）日師大數學哥又批評，「沒有法律知識的警察，也是浪費司法資源的元兇之一」，認為警方接受會不起訴的案件立案是浪費司法資源。不過馬上遭到網友打臉，指出「警察受不受理與告不告的成是二回事」。

日前曾發生一名女網友嗆全台灣的外送員，「社會底層送外送送出優越感」，結果遭到外送員提告。師大數學哥在臉書粉專發文評論，「沒有法律知識的警察，也是浪費司法資源的元兇之一」，認為該網友是針對外送員這種「工作」進行批評，沒有指名道姓，根本不構成妨害名譽的要件，警察會受理表示受理警員根本沒弄懂妨礙名譽這條罪是什麼。

師大數學哥預言，該案最後一定是不起訴處分，不過受理該案件的警員沒有弄懂法條內容，最後還要麻煩檢察官花時間做出不起訴的決定，根本就是浪費司法資源，「建議該案件的受理警員還是多去讀點法條內容，再出來工作會比較好 !」

不過許多網友紛紛打臉，「警察受不受理與告不告的成是二回事，派出所只是個窗口，只要來報案都必須受理，說更直接一點這是制度的問題，與法不法盲無關」、「拒絕受理報案的話被處分你要扛嗎？」、「有人報案，警察就一定要受理，能不能告成那就是檢察官的問題，關警察什麼事？麻煩你多讀些書行不行，還自稱師大數學哥咧」。