路樹橫躺在馬路上。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄今下午下起滂沱大雨，未料三民區建國二路上一棵路樹卻突然倒塌，直接壓在一輛小客車上，造成車後擋風玻璃因重壓全碎裂，甚至也影響到車輛通行。

事發在28日16時39分許，三民區建國二路上一棵路樹連根拔起，突然倒塌，所幸並無造成人員傷亡，但這棵路樹不偏不移剛好壓在路旁一輛自小客車上，車後擋風玻璃也因被重壓全碎裂，車尾也被壓凹，甚至路樹橫躺馬路，也影響建國二路雙向道路無法通行。

警方獲報後立刻到場協助疏導交通，並聯繫養工處等單位前來處理，並通知該輛小客車車主到場。