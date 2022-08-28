高雄今下午下起滂沱大雨，未料三民區建國二路上一棵路樹卻突然倒塌，直接壓在一輛小客車上，造成車後擋風玻璃因重壓全碎裂，甚至也影響到車輛通行。
事發在28日16時39分許，三民區建國二路上一棵路樹連根拔起，突然倒塌，所幸並無造成人員傷亡，但這棵路樹不偏不移剛好壓在路旁一輛自小客車上，車後擋風玻璃也因被重壓全碎裂，車尾也被壓凹，甚至路樹橫躺馬路，也影響建國二路雙向道路無法通行。
警方獲報後立刻到場協助疏導交通，並聯繫養工處等單位前來處理，並通知該輛小客車車主到場。
高雄今下午下起滂沱大雨，未料三民區建國二路上一棵路樹卻突然倒塌，直接壓在一輛小客車上，造成車後擋風玻璃因重壓全碎裂，甚至也影響到車輛通行。
事發在28日16時39分許，三民區建國二路上一棵路樹連根拔起，突然倒塌，所幸並無造成人員傷亡，但這棵路樹不偏不移剛好壓在路旁一輛自小客車上，車後擋風玻璃也因被重壓全碎裂，車尾也被壓凹，甚至路樹橫躺馬路，也影響建國二路雙向道路無法通行。
警方獲報後立刻到場協助疏導交通，並聯繫養工處等單位前來處理，並通知該輛小客車車主到場。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。