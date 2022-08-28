南投日月潭萬人泳渡將於9月4日盛大登場，這場國際盛事每年均湧入大批人潮，為維持交通順暢及行車安全，3、4日將實施交通管制，包括路邊禁止停車、單向管制、伊達邵街區禁止車輛進入等措施，南投縣府呼籲用路人務必配合。

第40屆日月潭國際萬人泳渡嘉年華將於3、4日展開，今年參加萬人泳渡隊伍有1669隊，人數共計1萬8709人，屆時將熱鬧可期。

南投縣府表示，為維持交通順暢及行車安全，日月潭泳渡活動期間，主要道路及停車場將進行交通管制，9月3日15時起至4日16時止，日月潭朝霧碼頭前廣場、台21線60K＋500至64K＋300、台21甲線青年活動中心至潭南三岔路口禁止路邊停車。

9月4日6時至16時止實施單向管制，所有車輛依順時鐘行駛環湖公路、禁止車輛由頭社經台21甲線往伊達邵方向行駛，以及禁止由台21線中山路、中正路口(九龍路口) 往水社方向行駛。

9月3日15時起至9月4日16時止，伊達邵街區禁止車輛進入，包括義勇街、水沙連街、日月街(日月街、水秀街口)、文化街(文化街、德化街口)、德化街(德化街、文化街口)、瑪蓋旦街(瑪蓋旦街與文化街口至瑪蓋旦街與日月街口路段，瑪蓋旦街與山明街口至馬蓋旦街與中正路口)。

9月4日6時至16時止，開放路邊停車路段為台21線60K＋300至57K＋500九龍路口往魚池方向四線道之外側車道，以及64K＋300往頭社方向四線道之外側車道；台21甲線1K＋800至6K＋500除轉彎處外，靠左側山壁供大型車輛停車；台21甲線7K＋300(潭南三岔路口)起，往頭社方向靠左側山壁供小型車停放。