針對「師大數學哥」仇警論，台南市警二分局副分局長李宗憲表示將依照妨害公務、妨礙名譽嚴辦。（程炳璋攝）

台南殺警奪槍案2警殉職震驚社會，社會輿論一片不捨警員遇害之際，臉書暱稱「師大數學哥」的吳姓男大生卻在網路發出仇警論，批評兩警「不積陰德，被砍死活該」引起社會撻伐，吳男28日下午4時在父母陪同下到案，仍不見悔意，自稱抒發情緒、批評時事，遭依妨害公務、妨害名譽函送法辦。吳家父母十分愧疚，盼警方代為安排向殉職警家屬道歉，遭警方拒絕。

「師大數學哥」吳姓男子22歲，家住台北，就讀師大數學系3年級，臉書經常發出反社會言論，他在台南殺警奪槍案發生之後，就在臉書發出數篇批評警察言論，其中1篇文章內文寫道「不過死了兩個警察，有什麼好難過？」、「平常不積陰德；被砍死活該」、「台灣9成警察都是垃圾廢物」、「拿納稅錢養一堆敗類警察，不如給警犬買狗飼料」。引起網友轉傳斥責。

台南市警2分局27日晚間即發出聲明譴責，2殉職警家屬皆已提告，警方將吳男依照妨害公務、妨害名譽2罪嫌函送偵辦，

吳姓男大生28日在輿論壓力下刪文，仍持續發出另外的仇警文章，他下午由父母陪同到案，未顯認錯態度，自稱只是抒發情緒、批評時事，僅坦承「可能寫的比較辣，才會引發效應」。反而吳男父母甚感歉疚，要求警方代為安排，想向殉職2警的家屬道歉，遭警拒絕。

「師大數學哥」仇警論引起台南市基層警憤怒，私下大罵「又是一個小屁孩」、「把他跟殺警嫌犯關在一起好了」，也有理性的警員表示，社會不會被單一人或團體影響對兩警的看法，但「每人都要為自己言論負責」。