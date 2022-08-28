多項證據指控，車臣共和國（Chechen）總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）與兩名同夥涉嫌犯下戰爭罪，烏國情報機構(SBU)26日釋出報告，內容詳細記載卡德羅夫親自指揮軍事行動。就有俄媒報導透露，他隨即向老大哥普丁喊話，盡快結束這場戰爭讓部隊撤離。

根據俄羅斯新聞社(RIA)報導，卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）近期又在Telegram平台喊話，要求俄國領導人普丁（Vladimir Putin）給自己一個機會，放手並全然信任他「快速」完成特別行動，然後撤離，更稱「估計全世界大概只剩15%的人不支持我們，根本不成問題」。事實上，這並非卡德羅夫第一次懇求大哥普丁，自信爆棚的他曾多次嘴砲「我很久以前就已經征服克蘭」。現在他已經不想再拖了，想要速戰速決，讓車臣部隊盡速撤軍烏克蘭領土，不過依然沒有得到答覆。

由普丁所扶持的車臣傀儡總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）時常透過社交媒體來提升自己的形象，消息人士評價他過於沉浸在向外界展示無情戰士的形象，只關心社交事宜，永遠不會真正下場冒生命危險。

另據國際文傳電訊社(Interfax)26日報導，烏克蘭國家安全局(SBU)對外宣布，卡德羅夫連同警隊副局長馬丁諾夫(Daniil Martynov)、指揮官梅日多夫(Khusein Mezhidov)共3人狼狽為奸，在烏克蘭犯下明確的戰爭罪行。

蒐集報告記載，卡德羅夫於戰爭初期，也就是2、3月時親自監督這些單位軍事行動的進展，並下達命令；馬丁諾夫則負責訓練總統隨扈，早前他曾涉及一起精神科寄宿院的俘虜行動，將近500多名患者與醫護成為人質；梅日多夫則是非法綁架200多名平民，看著那些婦女、孩童活活餓死、病死。