新北市長侯友宜日前才獲國民黨提名，正式代表藍營參選新北市長、爭取連任，今天又罕見出席全代會，被黨主席朱立倫稱為「為強母雞」，有被拱為國民黨「新共主」並劍指2024的意外，不過民進黨新北市長參選人林佳龍則說，選民關心的是要選市長的人會不會半途落跑。

針對做好做滿議題，林佳龍今天下午受訪時再度做出相關發言，不僅呼籲侯友宜應在選前對選民清楚表態，會不會市長當到一半跑去選總統，更酸朱立倫當年給過選民承諾，結果最後自己跳票也道歉了，如今提名侯友宜參選，應該針對當時的道歉，真誠地改過。

林佳龍說，侯友宜是否成為國民黨新共主劍指2024，最擔心的應該是朱立倫，因為他不得不提名侯友宜競選連任，而侯友宜也以「帶隊班」自詡，不過林話鋒一轉，認為不管是誰要代表國民黨參選2024，或是「朱侯情節」，甚至是他們之間的競合關係，都是國民黨內部的事情。

林認為，民眾最關心的，是要選市長的人會不會半途落跑，會不會學朱立倫沒有做好做滿就跑去選總統，這些應該是在選前就要表態的，因為這涉及對選民的承諾，並酸朱立倫當初也說要做好做滿，最後卻跳票，所以朱立倫應該也不會放任侯又選市長又選總統。