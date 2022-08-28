樂天桃猿與統一獅3連戰最終戰，雖然經過整理場地比賽延後半小時開打，但比賽才開打不到5分鐘天空又下起大雨，經過聯盟籍兩隊總教練查看場地後決定比賽延賽，補賽日期、時間未定。

今天比賽原訂下午5點05分開打，但下午約2點時桃園球場天色就逐漸變暗，天空出現閃電也傳來陣陣雷聲，沒多久就下起大雨，好在雨勢沒有持續太久，約3點多時雨勢趨緩，工作人員也開始整理場地。

為了加速球場乾燥，工作人員還啟動噴槍「火烤本壘區」，就是為了讓比賽能夠盡快開賽，也能讓賽後演唱活動能夠順利進行。經過整理後比賽也在5點30分開打，沒想到桃猿先發投手陳冠宇面對獅隊開路先鋒江亮緯，才投了6球天空又下起大雨，才開打4分鐘比賽又暫停下來。

經過約半小時的等待，雖然雨勢停止但外野草皮區積水嚴重，主審及聯盟場務人員協同雙方總教練上前走了一圈後，仍決定比賽延賽，補賽日期未定。