2022 BE HEROES經典對抗賽暌違一年，再度於彰化舉行，28日第二場精彩比賽由新成軍的SBL彰化柏力力迎戰中華培訓隊，這也是彰化柏力力首度在正式比賽現身，由於才剛成軍，面對年輕的中華培訓隊陷入苦戰，最終以68比89落敗，但球員拚勁十足，柏力力代總教練劉君儀表示，球員全力以赴，面對比賽的態度滿分。

BE HEROES經典對抗賽自2017年開始在彰化舉辦後，每年都吸引大批球迷來到彰化觀賞精彩比賽，去年儘管因為疫情停辦，今年復辦安排中華培訓隊分別與台新夢想家以及彰化柏力力對抗，話題性十足，再搭配BE HEROES運動嘉年華的熱鬧舉辦，讓周末的溪州公園活力滿滿。

彰化縣議長謝典林是BE HEROES經典對抗賽能落地彰化的重要推手，他強調，希望透過引進最高水準的籃球賽事，帶動當地的籃球風氣，進一步推廣彰化的籃球運動。彰化如今不只基層籃球逐漸站穩腳步，彰化柏力力的成立，更象徵彰化籃球發展的一大步。

「球隊正式成軍大概兩周時間，球員還在磨合，此役打來非常努力，態度非常拚，在教練的立場，就是滿分。」彰化柏力力的首度登場，由劉君儀暫代總教練兵符，她強調教練團還在組建中，預計跨聯盟籃球邀請賽就會確定總教練人選，她對故鄉成立SBL球隊感到開心，她說：「以前人家都說彰化是籃球沙漠，我相信柏力力的成立，會讓彰化喜歡籃球的孩子，更勇敢追逐夢想。」

從璞園變成柏力力，擔任隊長的莊又齊強調，球員就是做好本分，他會以隊長的身分，扮演好球隊的黏著劑，讓球隊更好，他說：「相信我們在球場上全力以以赴，會讓更多家長願意讓自己的孩子投身籃球運動。」同樣也是原本璞園的球員趙得恩，則期許自己能扮演好學長角色，帶領全隊打出好球。

中華培訓隊展現青春活力，更象徵台灣籃球未來希望，本次經典對抗賽打下2連勝，教練桑茂森強調，球員穿上中華隊球衣，就是一種責任，很開心球員打出好表現，接下來還有跨聯盟邀請賽，期許年輕球員能盡情展現自我，不但能提升自己的能見度，未來更要以代表國家為目標，繼續努力。