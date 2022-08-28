去年世界羽球錦標賽，丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen）首輪就出局，今年捲土重來，近況甚佳的他昨天（27日）擊敗寶島一哥周天成晉級決賽，今天金牌戰21比5、21比16擊退泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），生涯第2度站上世錦賽頒獎台最頂端。
安賽龍本季狀況相當好，自今年3月德國公開賽敗給印度森恩（Lakshya Sen）後，接下來的賽事除3站賽事自行退賽，都沒有吞過敗仗，包括熱騰騰的世錦賽金牌，本季個人已進帳6座冠軍，也是繼2017年後，再度嚐到世錦賽冠軍喜悅。
安賽龍之前接受世界羽聯官網訪問時表示，場上他告訴自己專注在每一球就好，好好防守、將球打過球網，就是這樣努力執行，幫助他贏下許多關鍵分。
揮別去年世錦賽首輪輸給最後的冠軍、新加坡駱建佑，安賽龍今年世錦賽6場比賽一局未失，展現現任世界球王的實力，賽後頒獎典禮，他也開心短暫脫下口罩、親吻手中的金牌。
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