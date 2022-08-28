美國與澳大利亞幾個月來極力拉攏南太平洋索羅門群島的作為在中國反制下可能功虧一簣。外媒指出，美國海岸防衛隊一艘巡防艦向索羅門群島提出靠港補給的要求，但卻遲遲未獲得索羅門群島的回應，分析人士認為，索羅門群島的動作可能是要做給北京看，這顯示近年來美國、澳大利亞與中國在南太平洋的角力上落入下風。

《路透》報導說，檀香山海岸警衛隊辦公室表示，巡防艦奧利弗．亨利（Oliver Henry）號參加監控太平洋捕魚活動的「島主行動」（Operation Island Chief），該行動於週五結束後，原希望停靠索羅門群島的瓜達爾卡納爾島（Guadalcanal）進行加油補給。但索羅門群島政府沒有對該船透過外交途徑的停留申請作出回應，因此巡防艦被迫改道前往巴布亞新幾內亞的莫爾茲比港（Port Moresby）。

無獨有偶，同樣參加「島主行動」的英國史佩號（HMS Spey）也被拒絕在索羅門靠港，英國皇家海軍沒有對此做出評論，僅電子郵件中表示史佩號行程調整，未來希望能訪問索羅門群島。

報導說，這次「島主行動」是由美國、澳大利亞、英國和紐西蘭藉著空中和水面巡邏，為參加行動的太平洋島國提供支持，其中也包括索羅門群島。但是，中國多年來持續擴大在南太平洋地區的影響力後，中國與索羅門群島簽署了新的安全條約後，引起了鄰國紐澳與美國的戒心。

英美紐澳擔心的是中索之間的協定可能讓中國得以南太平洋建立海軍基地，而基地的位置距離澳大利亞不到2000公里。美澳擔心的是，中國在南太平洋的基地不僅能威脅紐澳對外的門戶，而且與美國在西太平洋重要軍事基地關島非常接近。不過，索羅門群島和中國都否認該協議將讓中國在南太平洋進行軍事部署。

《美聯社》指出，在這個月的瓜達爾卡納爾島戰役（Battle of Guadal canal）80周年的紀念活動上，索羅門總統索加瓦雷（Manasseh Sogavare）意外地缺席，參加紀念活動美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）表示索加瓦雷「錯失了真正的機會」，索羅門群島的媒體也因此質疑索加瓦雷為了中國刻意冷落謝爾曼。

美國參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）最近在訪問台灣之前先訪問了索羅門群島，她在會見索加瓦雷後表示，美國應加快在索羅門群島建立大使館，以增加美國在該地區的存在。她強調，對索羅門群島、斐濟和巴布亞新幾內亞的訪問是展示美國對該地區的承諾和擴大戰略關係的一個重要步驟。