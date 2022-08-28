全台事業廢棄物處理量能不足，彰濱工業區成「大本營」，民間投資、政府規畫，相繼投入，事業廢棄物焚化廠從1座擴充到3座，從每日處理量能從70公噸增加到1470公噸，經濟部工業局日前又再標出11公頃的環保用地，事業廢棄物掩埋廠也將達2座。

事業廢棄物到處流竄，經濟部工業區去年釋出這兩年是陣痛期，提出事業廢棄物要在生產區內解決，不該外溢，彰濱工業的環保用地，卻成全國集中場？

環保局指出，日友環保科技興建中部有害事業廢棄物焚化爐最早，每日處理70公噸；去年豐堉資源公司標得工業區內9.07公頃土地、通過環評，分兩期興建焚化廠，每日處理700公噸，將是中部最大，因原物料等上漲，預計年中完成第一期工程，目前進度只到一半。

去年，經濟部工業區也持續在彰濱鹿港段推動「資源化處理中心」BOT案，占地4.8公頃，晶鼎綠能簽約，同樣將興建日處理量達700公噸焚化廠，解決全國各工業區汙水處理廠底泥無處去的窘境。

「溪州焚化廠，每日處理900公噸一般垃圾；事業廢棄物焚化廠一下子就嚴重超車了，環境負荷的了嗎？」，環團憂心，但這座全國資源化中心，2個月前已闖過環評。

「不只在彰化燒、還要在彰化埋」，日友環保科技又申請彰濱3.7公頃土地，設置事業廢棄物掩埋場、處理爐渣等，每個月掩埋6000公噸，也剛通過環評。

經濟部工業局日前再標售彰濱工業區鹿港崙海段標售11公頃環保用地，眾多競標下，崑鼎環科技公司以23.76公頃得標，預計也將作為「安定固化」的事業廢棄物掩埋場。

環團指出，彰濱附近海域是養殖文蛤、珍珠蚵的重要海田，又緊鄰大肚溪口自然野生動物保護區等，嫌惡設施高密集中，卻看不到環境監測計畫。

環保局長江培根表示，崑鼎得標土地是否作掩埋場尚未提出計畫，必須通過環評審查才能啟動。