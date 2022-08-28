台中東區建國市場經營知名便當店的黃蔡女士，日前捐贈台中市警第三分局東區分駐所，1台AED的「自動體外心臟電擊器」，當民眾身體不適求助派出所，在緊急時刻把握黃金救援時機救人，捐贈背後其實是「母親的遺願」。

黃蔡女士的女兒黃小姐說，母親過世前一直住在樂成宮附近的老家，在當地生活數十年載，跟鄰居相處融洽，而平日在旱溪街周遭散步的她，遇到巡邏員警也都會熱情地打招呼，對於轄內警消人員的付出向來滿懷感恩。過去經常叮嚀子女，若她離世後，能做對社會貢獻的事情。

黃小姐指出，希望買AED或救護車等設備捐贈給警消人員，幫助更多需要的人。81歲的黃蔡秀英女士於今年安詳辭世，其女兒沒忘記母親遺願，購買1台AED予東區警分駐所，藉員警之力，緊急時為民服務，減少憾事發生。

東區分駐所長張竣詒代表接受黃女士捐贈的AED，並回贈榮譽感謝狀，感謝其無私奉獻、熱心公益。張竣詒表示，東區所位處人口稠密地區，周邊緊鄰商圈、市場、公園及車站，往來民眾甚多，而民眾面對危急的關鍵時刻，往往第一個想到求助的對象就是派出所，現有此AED設備，便可提供緊急救護服務，以便不時之需。

為讓其愛心發揮最大的效用，東區分駐所特地商請專業人員至派出所，教導所內同仁熟悉AED的操作程序，以備民眾或同仁發生緊急意外事故時，能即時採取緊急救護，再配合CPR及救護車送醫，掌握「黃金救援」時間，提升挽救生命的機會，減少憾事發生。