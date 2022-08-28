經濟下行壓力的加大，對於商業銀行、尤其是中小型銀行的資產質量，產生負面影響。惠譽博華認為，中國大陸銀行業資產質量下行的壓力，主要來自兩個方面，一是房地產，一是小微貸款。

在房地產方面，惠譽博華指出，以商業銀行為代表的金融機構與房地產行業關聯緊密，近年來在房地產調控政策背景下，金融機構已主動壓降房地產開發貸風險敞口，但房地產困境對商業銀行的衝擊仍不容忽視。估計在房地產行業需求低迷、融資受限、房企違約率高企背景下，中小銀行所面臨的資產質量衝擊，或將更加不容樂觀。

小微貸款部份，近年來為進一步拓展中小企業融資簞道，監管祭出多項支持小微企業的信貸政策，銀行小微貸款佔比穩步提升。截至2021年末，商業銀行小微企業貸款餘額為人民幣（下同）19.1兆元，2019-2021年平均增速超過25％，佔總貸款規模比重由2019年末的9.0％上升至11.6％。

2022年全球通膨壓力持續走高，疊加中國疫情超預期擴散，使得小微企業面臨成本及銷售的雙重壓力。2021年末，小微企業不良貸款率為2.18％，高於同期銀行業平均不良貸款率。

惠譽博華指出，從不良貸款的處置方式來看，銀行不良處置方式包括呆賬核銷、自主清收、轉讓、不良資產證券化等。為加快銀行業不良資產處置效率，大陸監管方也逐步放寬公司及個人不良貸款轉讓門檻，以拓寬不良資產轉讓渠道。

陸銀不良處置手段，近期開始呈現多元化的特徵， 呆賬核銷佔處置總規模佔比，由2017年的54.2％下降至2021年末的30.3％。根據銀保監會披露數據，2022年上半年銀行業共處置不良近1.4兆元，同比多處置2,197億元。

考慮到2022年國際形勢不確定性增加，中國經濟發展面臨的需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，總體經濟的再度承壓將對銀行資產質量產生負面影響，惠譽博華預計，2022年不良資產處置規模或將首次超過4兆元。2022年淨息差收窄背景下，銀行盈利能力承壓，核銷規模的加大將進一 步影響銀行盈利水平。