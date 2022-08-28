「2022 國際輔助醫學高峰會暨跨領域智慧醫學應用學術論壇」27日在東海大學正式舉行。這場活動被視為醫界盛會，攸關高達40萬從業人員的出路，副總統賴清德特別錄製致詞影片於大會播放，強調台灣是輔助醫學和AI人工智慧的結合的領航者，並強調推動相關發展，「現在正是時候！」

被喻為台灣「輔助醫學元年」的高峰會，請賴副總統錄影致詞表示，目前當代西方醫學、傳統中醫、各種輔助醫學和另類療程的發展日新月異；同時各種理論、藥物、手術與治療方式更是不斷推陳出新。接著，賴副總統強調期勉臺灣輔助醫學醫學會，「讓台灣成為輔助醫療及人工智慧跨域研究的國際領航者，並以相當堅定的語氣表示，「現在正是時候！」

東海大學在為期3天的高峰會中則扮演了穿針引線的角色，以及為促進輔助醫學與AI人工智慧的研究成果與技術發展，提供專業知識與見證。東海大學董事長吳清邁也參與了這場盛會。

東海大學校長張國恩則幽默地表示，這場高峰會之所以重要，「係因輔助醫學的第一次盛會就給了東海」，而宏碁集團創辦人施振榮則以錄影模式演說，台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正則親臨會場進行專題演講，陣容可謂空前盛大。主辦單位更跨海邀請到美國國科會知名學者Wendy Nilsen暢談數位醫療在健康及醫療上的機遇與挑戰，以及特別籌畫德國自然醫學系列-德國大師的傳承系列講座。

針對跨領域智慧醫學應用等新興議題上，東海大學終身聘教授朱正忠更是領軍東海大學團隊在促進輔助醫學與AI人工智慧的研究與技術發展進行對話交流，針對輔助醫學與AI結合之未來發展與挑戰提供專業知識與見證。