民進黨前立委鄭寶清昨(27日)正式宣布投入桃園市長選戰，在原本三腳督的戰局中再投下一枚變數。媒體人黃揚明揭露國民黨桃園市長參選人張善政6年半前出任行政院長的畫面，鄭寶清與民進黨桃園市長參選人鄭運鵬先後質詢張善政，對照如今的選戰競爭，他說「這就是台灣民主的展現」。

黃揚明今(28日)在臉書PO出3張圖並寫道：「2016年3月8日下午，時任立委的鄭寶清第一次在立法院院會質詢短暫接掌看守內閣的張善政。當時鄭寶清一開場就問關於轉型正義的議題，鄭：未來院長轉入民間服務後，是否還會支持轉型正義？張：會啊！鄭：要如何支持呢？張：就是先表達關心，若可以有什麼行動那就再說了。鄭：會以選台北市長做為所謂的轉型正義嗎？張：不會啦！委員說得太遠了。」黃揚明說：「沒想到，6年多之後，二人要在桃園市長選戰中較勁，這就是政治的巧妙之處。」

黃揚明又附上同一天傍晚鄭運鵬質詢張善政的畫面，鄭運鵬當時開場白是以「大學長」稱呼張善政：「鄭運鵬：如果我沒記錯，院長應該是（台大）土木系高我19屆的大學長。張：你這樣就把我講得很老了。鄭運鵬：4年前院長進入內閣團隊時，我記得那時候總共有5位台大土木系的學長…張：對，有好幾位。鄭運鵬：到現在好像還剩下2位，雖然只剩下2位，但您榮任行政院長，這也是土木系的光榮。張：不敢當，謝謝。」黃揚明表示：「三人在2016年的立法院議場相互質詢，在2022年的桃園選戰相互競爭，這就是台灣民主的展現。」

網友留言感嘆，「那時展現民主，這次讓我們繼續看下去」、「時空背景不同了，以前是在野黨，謙卑再謙卑，現在專制下，一堆號稱台大畢業的都能攻擊台大母校」。