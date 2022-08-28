首獎得主分別是為，國中組東光國中老師賴伯匡（右）、國小組北成國小老師楊惠純老師（左），中山國小老師林穎俊（中）則獲選為蘭馨教師獎國小組優選。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣111年蘭馨教師獎，經評審委員會審查、訪談等，評選出3位得獎者，分別為賴柏匡老師、楊惠純老師及林穎俊老師，其中賴與楊將代表宜蘭縣參加全國SUPER教師獎遴選；縣府教育處長王泓翔表示肯定，3位得獎者不斷在學習如何當老師，為終身學習者，也是學生的楷模，期盼未來能發掘更多優秀的老師。

由社團法人宜蘭縣教師會與宜蘭縣教師職業工會辦理的111年蘭馨教師獎推薦遴選活動，經公正人士組成評審委員會，進行書面審查、現場實地觀課與訪談等，產生評選結果。首獎得主分別是為，國中組東光國中老師賴伯匡、國小組北成國小老師楊惠純老師，中山國小老師林穎俊則獲選為蘭馨教師獎國小組優選。

今（28日）上午於羅東文化工場的宜蘭縣青年交流中心舉行其頒獎典禮暨經驗分享活動，依評選辦法與過往慣例，2位首獎得主賴伯匡與楊惠純將代表宜蘭縣參加9月24日，由全國教師工會總聯合會舉辦的全國SUPER教師獎遴選，期盼2位能獲得全國評審的肯定，更上一層樓。

教師工會理事長葉明政表示，獲獎教師有3項共通點，第一，他們對教學工作充滿熱誠；第二，他們是努力不懈的教育工作者；第三，他們以學生學習為中心，為孩子們設計適切的課程。其中，賴伯匡與楊惠純目前仍是代理教師身分，藉此獎項表揚2人高度的專業精神，肯定他們對教學工作的付出。

王泓翔表示，肯定3位老師，不斷在學習如何當老師，是個終身學習者，也是學生的楷模，尤其在教學過程中，持續創新、啟發孩子；再者是肯定教師工會扮演著理性監督的角色，強調教育是大家的，縣府需仰賴大家的努力，由縣府擔任火車頭，與各鄉鎮、團體共同合作無間，讓全國肯定宜蘭的教育。

他說，教師們可向今天受獎老師學習，或許宜蘭有部分極少數老師，不論在教學上、師生溝通上會遇到困難跟障礙，相信多數老師在教育的現場是兢兢業業、努力精進自己，為學生、為身為一個老師的本分而努力，強調不能因少數老師偏差的行為而抹煞宜蘭人多數老師的努力跟奉獻。