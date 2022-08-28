白冰冰25年前遭逢愛女白曉燕遭綁架撕票身亡，喪女之痛過去多年，最近才漸漸平息，近日台南員警曹瑞傑、凃明誠遭明德外役監逃犯林信吾殺害，噩耗傳出後震驚全國，家屬更是心痛萬分，讓「死刑存廢」的問題再次被大眾關注，白冰冰看了新聞後有感而發，向員警家屬喊話：「我非常了解你們的痛，心就像被一刀一刀的戳」。

白冰冰今（28）日在facebook發文，向給兩位英勇奮戰、枉死刀下警員的家人喊話，她心碎地表示：「非常了解你們的痛，你們失去的不是一個人，而是整個家的完整。」想到親人離開的時候，心情絕望、痛苦、無助，形容就像被一刀一刀的戳，此外白冰冰坦言：「還要熬很久，未來您們要應付的還有司法、判決、以及面對孩子的房間、遺物時，每看一次就有無盡的傷痛！」

回想起自己過去的遭遇，白冰冰說自己熬了20年才止住眼淚，這時候除了勇敢，也必須釋放情緒，想哭的時候不要忍著，更暖心喊話：「你們不會孤單，大家都在！」而白冰冰日前也痛斥廢死聯盟：「廢死聯盟簡直在擾亂社會、助長惡徒氣焰，他們口口聲聲說的人權，不知標準為何」，認為已經犯下泯滅人性的錯誤，究竟如何享有人權？接著指出廢死聯盟的理想，根本踐踏在無辜慘死的被害人身上，至於慘被虐殺的屍體為何無法引起廢死聯盟同情？因為他們擔心的是作惡多端的匪類，接著無奈表示：「你們的理想最後到底是要把台灣帶到什麼地方呢」。