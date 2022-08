USS COLE DDG67 & USS BAINBRIDGE DDG96 heading west through the Strait of Gibraltar this afternoon #shipsinpics #ships #shipping #shipspotting @air_intel @The_Lookout_N@YorukIsik @WarshipCam @seawaves_mag@NavyLookout @arleighburke511 #USNavy pic.twitter.com/pXKAxiuhVL