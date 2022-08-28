美國海軍研究所 (USNI)報導，俄羅斯海軍烏斯季諾夫元帥號(RTS Marshal Ustinov ,055)巡洋艦離開了她在地中海的原泊地，出了直布羅陀海峽進入大西洋，美國軍艦正在注意其動態。該艦正是遭烏克蘭擊沉的莫斯科號(RTS Moskva ,121)之姐妹艦，而莫斯科號的沉沒，對俄羅斯軍力形象的打擊甚大。

烏斯季諾夫元帥號進入大西洋後不久，美國海軍科爾號（USS Cole,DDG-67）和班布里奇號（USS Bainbridge,DDG-96）持續觀察它的行動，衛星也持續回傳它的動態。該巡洋艦原屬北方艦隊，駐地在莫爾曼斯克。今年2月的時候進入地中海，並在克里特島南部海岸駐紮。之後太平洋艦隊的瓦良格號(Varyag, 011)也進入地中海，泊於俄羅斯向敘利亞租借的塔爾圖斯(Tartus)，這2艦並沒有進入黑海，而是在黑海出海口附近。

1970年代設計的光榮級巡洋艦，在艦側兩舷裝有16 巨大的SS-N-12反艦巡弋導彈而聞名，每一枚SS-N-12都重達4.8噸，專門打擊航空母艦這樣的巨大目標。該型艦最終只完成3艘：莫斯科號、烏斯季諾夫元帥號、瓦良格號，第4艘的烏克蘭號完成度95%，之後分給烏克蘭。

今年4 月，2枚烏克蘭的海王星反艦飛彈擊中莫斯科號，在之後的拖救時翻覆沉沒。俄羅斯堅稱莫斯科號是人員操作失當發生的故障導致沉沒。

著名海軍分析師「嗨薩頓」(HI Sutton) 認為，俄羅斯軍艦的補給和加油困難，他們在地中海沒有良好的維修設施。我們可以就此推測，長時間高度的備戰狀態導致人員處在長期疲勞，他們已不得不離開。