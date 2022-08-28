花蓮一名8歲李姓男童日前白天自己出門玩耍不慎迷路，花蓮警分局獲報找尋後，終於在騎樓找到人，最後順利將男童安全送到家。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名8歲李姓男童日前白天自己出門玩耍不慎迷路，找不到回家的路，一路從吉安鄉徒步約5公里到花蓮市區，由於男童阿嬤找不到人趕緊報案，經花蓮警分局派員找尋後終於在騎樓找到人，最後也順利將男童安全送到家。

花蓮警分局表示，目前正值暑假期間，李姓男童日前早上想出門玩耍，卻找不到回家的路，一路從吉安鄉步行到花蓮市區，家中阿嬤因不見男童身影，慌張得四處找尋，甚至到男童平常會去的公園也未見其蹤影，趕緊向警方報案。

花蓮警分局中華派出所員警官柏均、池佳欣獲報後即前往找尋，最後在花蓮市中華路上的騎樓見一名男童蜷曲角落不斷哭泣，向前關心並安撫情緒後，經過查詢發現男童即為李姓男童便載他返回派出所休息，並趕緊通知報案的阿嬤。

李姓男童的阿嬤見人平安歸來如釋重負，不斷對熱心員警道謝，警方也安全地把2人送回家。

花蓮警分局呼籲，家中若有年幼小孩應避免讓他獨自一人在外，或者離開自己視線，以免發生憾事，平時可教育孩子牢記家長電話及住家地址，若不慎走失或需要協助時，可撥打110或到派出所尋求警察協助，讓孩童在遭遇險境時及時獲得幫助。