社會型態變遷及疫情影響，外送行業蓬勃發展，也衍生諸多問題，為保障外送員的工作及相關權益，台中市政府制定「台中市外送平台業者管理自治條例」，其中規範外送平台必須為外送員投保一定額度的保險、颱風天應停止外送等，25日經行政院核定，預計9月公告實施。

勞工局統計，台中市從事外送的工作者約2萬7500人，較具規模的平台業者為foodpanda、UberEATS及Lalamove。此自治條例原本預計7月上路，但因外界擔心條文內容可能衍生爭議，勞工局長張大春指出，經邀集平台業者、外送員、工會代表、專家學者、市議員及市府相關單位數次研商，才完成研擬，並經議會三讀通過。

張大春表示，條文內容涵蓋職業安全、交通安全、食品安全等方面，當中規範外送平台必須為外送員投保包括意外傷害致失能或死亡應投保300萬元以上及意外傷害的醫療保險，且平台業者應辦理食品安全衛生管理事項及提供外送員教育訓練等。

條文中特別規範，若颱風天宣布停止上班則應停止外送服務、平台業者應負起災害通報義務，張大春說，原本草案要求平台業者在颱風停班停課時停止外送，但因颱風天仍有外送需求，討論後修正為平台與外送員可協議是否提供外送服務，但若颱風天出勤，則平台必須提供交通工具或津貼給外送員。

此外，外送平台業者也應提供外送員訂單的報酬計價方式、保存外送資料與消費電磁紀錄等，議員則要求以後必須滾動式檢討自治條例內容。勞工局指出，市府已召集平台業者說明相關規範，預計9月初公告實施。