（取自鄭運鵬臉書）

（取自鄭運鵬臉書）

（取自鄭運鵬臉書）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（28）日在臉書指出，無論是參與議員還是市長選舉，參選人要考量的，不該是參選人個人有什麼樣的需要，「對市民的照顧、對市政的發展的想法」，才是選舉的重點。而如何讓桃園再發展、再進化，是他一直在執行，並且未來接下鄭市長的下一棒後，會持續努力的事。鄭運鵬也承諾，會打造出讓鄉親引以為傲的桃園！

鄭運鵬表示，昨天晚上，他跟蔡英文總統、鄭文燦市長來到楊梅，有3000多位鄉親特地到場支持。許多在現場的支持者與網路上的朋友說他們都是楊梅人，親眼見到楊梅的改變。這八年來，楊梅從不可能變成可能。

鄭運鵬強調，在國民黨執政時被忽略的楊梅，現在已經變成南桃園最好的生活圈。人口成長了，產業移入了，公共建設也越來越好；市府爭取興建楊梅校前路交流道、興建楊梅運動中心，楊梅第一個社宅也即將完工。

鄭運鵬直言，楊梅的大小建設越來越好，社福館、親子館，連學校也有更新。楊梅可以，桃園當然也可以，桃園在規劃中的建設不能中斷，進步的腳步絕對不能停下來。他也對「桃園隊」有信心，因為有八年亮麗的執政成績，如何延續桃園的進化與發展，相信桃園市民會做出最好的選擇。

鄭運鵬最後說，蔡英文總統地方行腳第一站就到楊梅，代表蔡總統對楊梅、對桃園非常的支持。鄭運鵬也承諾，會打造出讓鄉親引以為傲的桃園，讓大家都能做個驕傲的桃園人。桃園要團結，要繼續運轉，進化成市民都幸福的城市！